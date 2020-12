Auch der Finanzausschuss wird sich mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Kreuznach und dem Landkreis Bad Kreuznach bezüglich der Ausgleichsleistungen im Bereich Jugendamt beschäftigen – in einer Sondersitzung am 22. September. Bis dahin, so hoffte Bürgermeister Wolfgang Heinrich, habe er auch die „korrekten Zahlen“.