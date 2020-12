Der Betrieb des Theaters Koblenz bleibt unterbrochen, dies vermeldet der Kulturbetrieb über seine Facebookseite. Bis zum 3. Mai finden infolge der „behördlichen Auflagen und Schutzvorschriften zur Eindämmung der durch das Corona-Virus verursachten Pandemie“ keine Vorstellungen statt. Wie sich der Spielplan ab dem 4. Mai gestalten wird, könne man erst veröffentlichen, „sobald wir selbst zuverlässig absehen können, welche Vorstellungen und Veranstaltungen möglich sein werden“. Was den Umtausch von Karten für den Zeitraum zwischen 21. April und 3. Mai anbelangt, werde man sich so schnell wie möglich melden: „Die Lage ist auch für unsere Kolleginnen und Kollegen an der Theaterkasse und bei unserem Partner Ticket Regional herausfordernd“, heißt es. Der Online-Spielplan wird allerdings fortgesetzt.