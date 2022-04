Teufelsfels zweimal 4:0

Besser hätte die Spvgg Teufelsfels kaum in die Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Birkenfeld starten können. Zwei 4:0-Siege gab es in Hoppstädten und gegen den SV Nohen. So kann es auf dem Weg zum Klassenverbleib weitergehen.