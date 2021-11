Tests in der Bopparder Stadthalle wieder ab Wochenende

In der Bopparder Stadthalle soll ab dem kommenden Wochenende wieder die Möglichkeit geboten werden, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Das gab der neue Bopparder Bürgermeister Jörg Haseneier in seiner ersten Stadtratssitzung am Montag bekannt. Auf Anfrage unserer Zeitung sagte Haseneier, dass das Personal der Bopparder Zahnarztpraxis Dr.