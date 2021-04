Termine für Protestaktionen am Fliegerhorst Büchel

Am Fliegerhorst in Büchel beginnt am Ostermontag, 5. April, um 15 Uhr eine Protestkundgebung mit Musik und Interview zum Thema „Atomkrieg aus Versehen? Wir brauchen einen Friedensplan!“ Eine Anmeldung ist nötig, nähere Informationen auf der Internetseite der Initiative „Büchel Atombombenfrei“. Eine Andacht am Bildstock auf der Friedenswiese in Büchel soll unter anderem am Freitag, 9.