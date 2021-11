Termine für die Lichterpracht mit Nachtwächterführung

Im tristen Novembergrau eine Lichterpracht erstrahlen zu lassen und damit einen würdigen Jahresabschluss zu bieten, das hat sich die Volontärin Leonie Schäfer aus Saarlouis auf ihre Fahne geschrieben. Die 27-Jährige studierte in Mainz Anthropologie, Kultur und Volkskunde und hat neben dem Saisonabschluss als Volontärsprojekt die Remise am „Schiefen Haus“ Neuburg auf ihrer Agenda. Das Museumsleuchten ist am kommenden Mittwoch und Donnerstag um 19 Uhr noch bei einer der Nachtwächterführungen mit Arnold Kommer zu erleben, am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 18 und 20 Uhr.