Termine der GKKG

Döppe-Kooche-Essen (Martinstag) am 12. November, Karnevalseröffnung am 13. November, der Vorverkauf für die Karnevalssitzung ist am 30. Januar, der Losverkauf am 6. Februar. Die Galasitzung geht am 12. Februar, Kinder- und Jugendsitzung am 19.Februar über die Bühne. Es folgt der Möhnentag am 24. Februar, das Narrengericht am 17. Februar und Besuch im Altenheim/Kneipenumzug am 28.