Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 17:35 Uhr

Termine auf einen Blick

Gottesdienste am Sonntag in Koblenz gibt es um 9.30 und 11.30 Uhr in Liebfrauen und um 10 Uhr in St. Josef, im evangelischen Gemeindezentrum Bodelschwingh in Lützel um 11 und 17 Uhr. Zudem werden Gottesdienste weiterhin live gestreamt im Netz zu sehen sein.