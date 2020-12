Archivierter Artikel vom 15.07.2020, 17:31 Uhr

Das Dreierteam am Bürgermeistertisch, die beiden in der Sitzung am 29. Juni neu gewählten Beigeordneten Kathrin Vetters und Nico Busch und (Noch-)Bürgermeister Matthias Pflugradt, bleibt noch bis 31. Juli so bestehen. Dann scheidet Pflugradt aus, und Kathrin Vetters als Erste Beigeordnete wird bis zur Neuwahl die Amtsgeschäfte übernehmen. Wer sich bei der Bürgermeisterwahl um das Amt bewirbt, ist noch nicht bekannt.

Bezeichnend bei der Suche nach einem Nachfolger für Pflugradt ist aber, dass weder Kathrin Vetters noch Nico Busch bei der Benennung des Wahlausschusses den Vorsitz übernehmen wollten. Vielleicht, um im Falle einer Kandidatur nicht nach einem Ersatz suchen zu müssen. Beide sind übrigens SPD-Mitglied. Dem Wahlausschuss gehören an: Anna Maria Weisbrod (Vorsitz), Heinz-Peter Mertens, Christian Schütze und Dieter Roß.