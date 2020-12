Mainz

Der 1. Juli wird die Verkehrslandschaft in Mainz grundlegend verändern: Als erste Stadt in Deutschland führt die Landeshauptstadt dann beinahe flächendeckend Tempo 30 in der Innenstadt ein – auch auf den Hauptverkehrsstraßen. Die Stadt argumentiert, damit könne sie ein Dieselfahrverbot in der Innenstadt verhindern, die Maßnahme bringe eine deutliche Reduzierung von Stickoxiden. Doch Experten sind skeptisch.