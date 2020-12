Ein Infoabend für alle Grundschüler-Eltern, die sich für den Leifheit-Campus als weiterführende Schule interessieren, steht am Donnerstag, 5. November, um 19 Uhr im Kalender. Im Rahmen der Veranstaltung werden sämtliche Fragen rund um das Leben und Lernen am Campus beantwortet: Wie stellt sich das Schulkonzept dar? Welches pädagogische Profil erwartet die Kinder? An welchen Tagen ist Ganztagsunterricht? Wann beginnt der Schultag? Wie ist die Stundenverteilung, wie die Fremdsprachenfolge?