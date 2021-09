Teilhabeprojekt: Ziele und Ansprechpartnerin

Das Projekt „Stärkung der Teilhabe für lebenserfahrene Menschen“ ist im Haus der Caritas in der Neustadt 20 angesiedelt. Die Ziele, die verfolgt werden, kann man wie folgt zusammenfassen:

Ein offenes Ohr und Orientierung geben.

Vorstellung möglicher ehrenamtlicher Einsatzgebiete.

Begleitung und Betreuung.

Informationen über Möglichkeiten zum Zuverdienst.

Erste Informationen zu Sozialleistungsansprüchen.

Vernetzung mit den passenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern.

Informationsveranstaltungen zu relevanten Themen

Andrea Müller de Morinho ist Ansprechpartnerin des Teilhabeprojekts, sie ist montags und donnerstags im Büro, macht aber auch Termine für andere Zeiten persönlich oder per Videotelefonie aus. Zu erreichen ist sie unter Telefon 0261/914 697 17 oder per E-Mail an teilhabe@caritas-koblenz.de