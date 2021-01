Wenn die Regel nun in meiner Stadt oder meinem Landkreis zur Anwendung kommt, bis wohin darf ich dann, ohne triftigen Grund, noch reisen? Diese Frage stellen sich momentan wohl viele Menschen in der Region. Erfreulicherweise gibt es Internetseiten, die eine Antwort liefern können, allerdings nicht der bekannte Kartendienst Google Maps. Er hat keine Funktion, um Radien anzuzeigen. Auf der Internetseite www. calcmaps.com findet man hingegen eine Suchmaske, in die man die gewünschte Adresse (bevorzugt den eigenen Wohnort) eintragen kann. Auf einer darunter stehenden Karte wird ein Ausschnitt des Ortes und der umliegenden Region angezeigt. Daraufhin klickt man die Schaltfläche „Zeichne einen Kreis“ an und wählt den gewünschten Radius (15 Kilometer). Die Browser-Anwendung zeichnet diesen augenblicklich in der Karte ein.