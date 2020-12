Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 20:44 Uhr

Tausende Schüler wollen in den Ferien pauken

Die sogenannte Sommerschule scheint in Rheinland-Pfalz ein Erfolg zu werden: Rund 20.000 Schüler werden die von Land und Kommunen organisierten, kostenlosen Nachhilfegruppen besuchen. Als ehrenamtliche Betreuer haben sich bereits 4500 Lehrer, Studenten und ältere Schüler gemeldet, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die Resonanz sei „überwältigend“. In den ersten beiden Augustwochen erhalten die Schüler die Chance, in der Corona-Krise versäumten Lernstoff nachzuholen.