Tatort Ahrallee

Im Rahmen der Arbeiten in der Ahrallee im Bereich zwischen der Bachemer- und der St.-Pius-Brücke kommt es vermehrt zu Sachbeschädigungen an Absperrelementen. Zäune wurden beschädigt und teilweise in die Ahr geworfen. Baken und Absperrschranken wurden verschoben, um sich trotz Umleitung Einlass zum Baustellenbereich zu verschaffen.