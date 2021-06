Das Tanzen hat sich Hermes autodidaktisch selbst beigebracht und übernahm mit 19 Jahren seine ersten Tanzgruppen in einem Verein im Neuwieder Raum. Mittlerweile betreut er rund 300 Tänzer jede Woche in verschiedenen Kursen und Tanzgruppen. 2018 begann er, mit einer kleinen Gruppe Tänzer die Meisterschaftsszene zu verfolgen und mitzumachen.

2019 gründete er nach einer erfolgreichen Saison die „Tanzfabrik Mittelrhein“, die aus rund 50 Tänzern besteht, die ehrenamtlich gefördert und auf Meisterschaften vorbereitet werden. Das Team trainiert in der Jugendkunstwerkstatt Koblenz und trainiert normalerweise acht Stunden jeden Sonntag.

Hermes studiert Sportmanagement in Remagen und ist Beauftragter für HipHop und Breaking des Tanzsportverbands Rheinland-Pfalz. Wer Interesse am HipHop-Tanz hat, kann sich bei Gabriel Hermes unter Tel. 0151/610.193 84 oder per E-Mail an gabriel. hermes@gmx.de melden. con