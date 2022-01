Plus

Tag der offenen Tür am 15. Januar

Wie funktioniert der ganztägige Schulbetrieb? Wie schafft man das Abitur in acht Jahren? Diese Fragen und mehr stellen sich, wenn Eltern über die geeignete weiterführende Schule für ihre Kinder nachdenken. Das Are-Gymnasium, das in die neue Containerschule eingezogen ist, will sich bei einem Tag der offenen Tür am 15. Januar vorstellen und zeigen, wie die Ersatzschullösung aussieht und wie sie das pädagogische Konzept hier umsetzt.