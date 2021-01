Täter beschmieren Betonwände

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Neujahr bis Sonntag, 3. Januar, circa 13 Uhr, am Rohbau der Emser Therme zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Betonwände des Rohbaus der neuen Hotelanlage in der Viktoriaallee in Bad Ems mit Bitumenfarbe beschmiert.