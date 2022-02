Anfang Februar tagte in Frankfurt die 3. Synodalversammlung des Synodalen Wegs. Dabei wurden wichtige Beschlüsse gefasst.

So sollen die Gläubigen stärker an der Berufung von neuen Bischöfen beteiligt werden. In den Papieren finden sich daneben auch Forderungen nach einer Zulassung verheirateter katholischer Priester, die Zulassung von Frauen als Diakoninnen, die Segnung homosexueller Paare und eine Modernisierung des kirchlichen Arbeitsrechts. Weitere Informationen gibt es unter www.synodalerweg.de