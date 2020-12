Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 09:30 Uhr

Aktuell sind Fahrzeuge aus dem Angebot des E-Car-Sharing der Stadtwerke Neuwied an folgenden Standorten verfügbar:

Langendorfer Straße: Media Markt

Andernacher Straße: Deichwelle

Zeppelinhof/Hedddesdorf

Augustastraße: Bahnhof

Langendorfer Straße: Food-Hotel

Auswiese 7c, Segendorf: La compostella

Kurzfristig soll ein weiteres Fahrzeug bei der Stadtverwaltung Neuwied in der Engerser Landstraße hinzukommen. Weitere Standorte entstehen mittelfristig auch in Heimbach Weis und in Engers.

Weitere Infos unter: https://nemo.moqo.de/