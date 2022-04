Spitzenspiel-Wochen für den SV Oberhausen in der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Eine Woche nach dem 0:4 gegen den Tabellenzweiten, die SG Kirschweiler/Hettenrodt, geht es nun zu Spitzenreiter FSG Oberstein. Dort will sich der SVO steigern und ein besseres Resultat sichern.

Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. Am Samstag (17 Uhr) will der FC Hennweiler beim SV Nohen Platz eins in der Abstiegsrunde untermauern. olp