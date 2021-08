SVN-Partie verlegt – Nur der FC Brücken spielt am Mittwoch Neben den beiden mit einem Freilos ausgestatteten Verbandsligisten VfR Baumholder und SC Idar-Oberstein stehen zwei weitere Vertreter des Kreises Birkenfeld in der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals. Da die Partie des SV Niederwörresbach gegen den VfR Kirn wegen SVN-Personalproblemen kurzfristig um eine Woche verlegt wurde, ist der Heimauftritt des Bezirksligisten FC Brücken gegen den Landesligisten VfB Reichenbach am Mittwoch um 19.15 Uhr das einzige Verbandspokalspiel im Kreis Birkenfeld. Die Chancen des FCB einzuschätzen, ist nicht ganz so leicht.

Der VfB ist zwar mit einem Sieg in die Landesligasaison gestartet, doch auch der FC Brücken hat sein Auftaktspiel in der Bezirksliga gewonnen. Berücksichtigt man noch die traditionelle Heimstärke der Brückener und die Fähigkeit, sich mit großer Kampfkraft in eine Partie zu werfen, sollte der Einzug in die vierte Pokalrunde möglich sein. Vieles wird aber auch vom Personal abhängen, das beiden Teams unter der Woche zur Verfügung steht und welchen Stellenwert sie dem Pokal einräumen. bpe