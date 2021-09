SV Masburg – SG Treis-K./M./M. 2:5 (0:2)

Treis-Karden: Weins – Ruscheinski, Feils, Windheuser, Wellems – Mohr, Konzer (90. Möntenich), Cialdella (88. Knaup), Duran – Marx (89. Dietz) – Franzen (76. Groenenberg).

Schiedsrichter: Robert Milz (Klosterkumbd).

Zuschauer: 180.

Tore: 0:1 Marx (28.), 0:2 Franzen (45.), 1:2 Risser (Foulelfmeter, 53.), 1:3 Mohr (56.), 2:3 Risser (61.), 2:4, 2:5 Marx (69., 85.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Stein (88., Masburg).

Nächste Aufgabe für Masburg: am Mittwoch (20 Uhr) in Kaisersesch gegen Hausbay; für Treis-Karden: am Sonntag (15 Uhr) in Moselkern gegen Oberzissen.