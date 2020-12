Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 20:44 Uhr

Issel: Gotthard – Eiden, Frick, Ballmann, Oberhausen (71. Weber), Knobloch, Degen (55.Zimmer), A. Dietsch (78. Drexler), Blesius, V. Dietsch, Meyer.

Schiedsrichter: Franziska Hilger.

Zuschauer: 310.

Tore: 0:1 Ballmann (22., Foulelfmeter), 1:1 Kliebe (24.), 2:1 Bast (68.).

Nächste Aufgabe für Holzbach: am So., 20. September, 14 Uhr in der Regionalliga gegen Göttelborn.