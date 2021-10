SV Alemannia Waldalgesheim – Hassia Bingen 2:0 (2:0)

Hassia Bingen: Fabi. Haas – Hohns (73. Esmaieli), Radschuweit, Roumeliotis, Neal – Neumann – Y. Haag (46. Yüksel), Yakut – Mukamba (61. Seo), Merkel, Amoako (46. P. Haag).

Schiedsrichter: Mroß (Niederfell).

Zuschauer: 350.

Tore: 1:0 Gräff (25.), 2:0 Schmitt (39.).

Gelb-Rote Karte: Yakut (44.).

Beste Spieler: K. Gänz, Pauer, Gräff, Wimmer, Manneck – Neal, P. Haag.

So geht's weiter: Am Mittwoch, 19 Uhr, treffen beide im Verbandspokal in Bingen aufeinander. In der Oberliga spielt der SVA am Samstag, 16 Uhr, bei den SF Eisbachtal, die Hassia erwartet um 15.30 Uhr Eintracht Trier.