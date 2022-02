Studie zur Durchgängigkeit der Nebengewässer der Lahn

Noch immer erschweren zahlreiche kleinere und größere Wehre in der Aar, im Palmbach oder in Mühlbach und Gelbach die Wanderung von Fischen und anderen Wasserlebewesen. Viele Fischarten sind aber darauf angewiesen irgendwann in ihrem Lebenszyklus, wie zur Laichzeit, bestimmte Lebensräume erreichen zu können. Wehre verhindern, dass Fische in die oberhalb liegenden Flussabschnitte wandern können.