Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 15:20 Uhr

Farmer's Walk: Der Athlet hält in jeder Hand ein Gewicht (meist in Form eines Koffers). Mit diesem Gewicht, das seitlich am Körper getragen wird, muss er eine bestimmte Strecke zurücklegen. Der schnellste Athlet gewinnt.

Yoke-Walk: Auf den Schultern wird ein 300 Kilogramm schweres Gestell so schnell es geht über eine Distanz von 20 Metern getragen.

Log Lift: Ein Baumstamm, wahlweise mit 100 oder 120 Kilogramm, muss so oft wie möglich innerhalb einer Minute gestemmt werden.

Wheel Flip: Ein großer Radladerreifen wird so oft wie möglich aufgestellt und umgestürzt.

Weight for Height: Ein Gewicht muss rückwärts, über Kopf, über eine bestimmte Höhe geworfen werden. Als Gewicht dienen ein leeres Bierfass oder Betonkugeln.