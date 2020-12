Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 13:12 Uhr

Straßenbeleuchtung wird im Herbst auf LED umgestellt In der jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat geschlossen für die Umrüstung der bestehenden Straßenbeleuchtung in Niederneisen ausgesprochen und verwendet hierfür den bestehenden Kapitalstock bei der Süwag. Die Restkosten werden durch eigene Haushaltsmittel gesichert. Hintergrund ist, dass der Großteil der vorhandenen 164 Lampen der Straßenbeleuchtung ein Alter zwischen 40 und 50 Jahren aufweist und nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht, einen hohen Verbrauch aufweist und reparaturanfällig ist.