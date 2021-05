Mayen ist bei Weitem nicht der erste Ort im Landkreis Mayen-Koblenz, in dem Stolpersteine verlegt werden sollen. Laut einer Übersicht im Internetlexikon Wikipedia gibt es die kleinen Denkmäler bereits in elf Gemeinden des MYK-Kreises:

Alken (2 Stolpersteine), Andernach (20), Bassenheim (7), Bendorf (13), Hatzenport (2), Kettig (5), Kobern-Gondorf (8), Mendig (22), Ochtendung (13), Saffig (6) und Vallendar (22). Die erste Stolperstein-Verlegung im Kreis fand laut der Übersicht am 5. September 2008 in Bendorf statt.

Gut anderthalb Jahre früher dran war die Stadt Koblenz, wo bereits am 27. Januar 2007 die ersten von mittlerweile 120 Stolpersteinen verlegt wurden. Die meisten Stolpersteine in Rheinland-Pfalz findet man übrigens auch in unserer Region – nämlich in Neuwied. Dort gibt es laut Wikipedia 261 der kleinen Denkmäler. hrö