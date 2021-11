In Koblenz werden seit Januar 2007 Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig verlegt. Mittlerweile sind es 131 Messingplatten. Die Stadt hat einige zu drei Gedenkrouten verbunden.

Diese sind in der Koblenz-App verfügbar. Darin werden die Einzelschicksale ehemaliger jüdischer Koblenzer sichtbar gemacht und geben der unfassbaren Masse von Opfern ein Gesicht. Die Gedenkrouten entstanden in Kooperation des Kulturamtes, des Koblenzer Stadtarchivs und des Fördervereins Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz. kst