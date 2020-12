Auch die Stiftung Scheuern in Nassau meldet einen Ausbruch von Corona-Infektionen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Einrichtung am Sonntagabend veröffentlichte. Aktuell sind demnach zwei Menschen betroffen. „Die Betroffenen haben sich sofort in Quarantäne begeben“, schreibt die Stiftung. Es sei der erste Ausbruch in der Stiftung Scheuern seit dem ersten Lockdown.