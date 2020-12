Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 15:02 Uhr

Stellvertretender Amtsleiter: Datenschutz erschwert die Transparenz von Maßnahmen

Ludwig Prinz, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz, weiß, dass nicht alle eingeleiteten Maßnahmen von besorgten Eltern und Lehrkräften oder Erziehern verstanden werden, was die Lage in Kitas und Schulen betrifft. Dies hängt auch mit Persönlichkeitsrechten zusammen. Prinz sagt: „Wir versuchen, so früh wie möglich so viel wie möglich zu kommunizieren.“ Dabei sei sein Team sowohl an den Datenschutz als auch an die ärztliche Schweigepflicht gebunden.