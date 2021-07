Stelle wird im Spätsommer ausgeschrieben Die frei werdende Pfarrstelle in Daaden soll im Spätsommer neu ausgeschrieben werden. Dies teilt die Kirchengemeinde in einer Presseerklärung mit.

Dort heißt es: „Da der theologische Nachwuchs in der Evangelischen Kirche in ganz Deutschland fehlt, wird es zwar auch im evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen in Zukunft immer weniger Pfarrstellen geben, aber die evangelische Kirchengemeinde Daaden ist mit ihren Nachbargemeinden in Friedewald, Herdorf und Gebhardshain seit Jahren gut im Gespräch, um sinnvolle Kooperationsmöglichkeiten zu entwickeln.“ clg