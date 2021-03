Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet – Option auf Verlängerung besteht Patrik Jung ist seit Januar 2020 der erste Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg. Seine Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet und endet Ende dieses Jahres. Seine Hauptaufgabe ist es, in dieser Zeit ein Klimaschutzkonzept für die VG zu erstellen.

Gefördert wird seine Stelle auf die Dauer von 24 Monaten mit einem Fördersatz von 65 Prozent Zuschuss. Für ein Anschlussvorhaben zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept ist eine Folgeförderung in Höhe von 40 Prozent Zuschuss über einen Bewilligungszeitraum von 36 Monaten denkbar. Es ist also durchaus möglich, dass Jung noch weitere drei Jahre für die VG tätig sein wird. Das Konzept, dass ein Klimaschutzmanager selbst ein Konzept für seine Kommune erarbeitet und dieses nicht bei einem Büro beauftragt werde, sei relativ neu in Rheinland-Pfalz, sagt Jung. Nach seinem Kenntnisstand sei er der erste Klimaschutzmanager überhaupt im Land, der selbst ein Konzept schreibt. ces