Steinway & Sons

Gegründet wurde das Unternehmen Steinway & Sons von dem Deutschen Heinrich Engelhard Steinway im Jahr 1853. Flügel und Klaviere werden in New York und Hamburg gefertigt. Jährlich produziert Steinway etwa 3000 Flügel und 600 Klaviere – bis Anfang 2021 wurden weltweit insgesamt rund 615.000 Instrumente hergestellt. Der Bau eines Steinway-Flügels dauert etwa ein Jahr. Ein Flügel wird aus rund 12.000 Einzelteilen in Handarbeit zusammengesetzt.