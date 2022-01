Steinkrebse kommen noch in einigen Bächen im Kreis vor

Zudem macht er auf ein Problem aufmerksam: „Die Vorkommen sind meist voneinander getrennt, was für den Fortbestand eher von Nachteil ist.“ Vor Hahn hatten Biologen letztmals Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre ein Vorkommen dieser Tierart im Kaltenbach belegt. Was ihm im Rahmen seiner Kartierung noch auffiel: „Der Kaltenbach verfügt über eine herausragend gute Wasserqualität. Da ist alles an Lebewesen drin, was in ein gesundes Gewässer reingehört“, sagt er. Ein Indikator dafür sei der Feuersalamander. „Ich kenne keine andere so große Population wie die im Kaltenbachtal“, sagt der Experte. rgr