Wie problematisch Platzmangel an einer Grundschule sein kann, lässt sich in Bad Ems beobachten. Dort platzt die größte Einrichtung ihrer Art in der Stadt, die wie das Nassauer Pendant nach dem Freiherrn vom Stein benannt ist, aus allen Nähten. So weit will man es in Nassau nicht kommen lassen, wenn es sich vermeiden lässt. Deshalb hat Schulleiter Thorsten Winkes kürzlich angeregt, dass die Verbandsgemeinde die benachbarte ehemalige Kindertagesstätte am Bachbergweg weiterhin in ihrer Obhut behält und der Grundschule dadurch Möglichkeiten offenhält, falls die Schülerzahlen ansteigen. Eine Investition in die Zukunft wäre es Schulleiter Winkes zufolge, das Kita-Gelände nicht an die Stadt zurückfallen zu lassen, die Grund und Boden aus finanziellen Gründen wohl verkaufen müsste. Immobilie und Außenfläche sollten seiner Auffassung nach in öffentlicher Hand bleiben. Die unmittelbare Anbindung an die Grundschule spreche dafür, die alte Kita dauerhaft für die Schule nutzbar zu machen. Schon bald könnte erhöhter Raumbedarf bestehen.