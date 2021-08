Stefan Munzlinger zu Ehrenamtstag in Zeiten von Corona

Auflage 18 des Landesehrenamtstags ist gelaufen. Mit Abstand, Masken und reduzierter Gästezahl. Glück gehabt: Der Regen, Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent, blieb tagsüber aus. Ja, es war nicht das unbeschwerte Volksfest, das die Ehrenamtlichen verdienen, weil ihr Tun genau d e r soziale Kitt ist, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Doch in der Pavillonstadt am Mühlenteich herrschte trotzdem gute Stimmung. Die Ehrenamtlichen machten das, was sie auszeichnet: Sie gaben wieder einmal ihr Bestes. DANKE!