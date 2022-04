3. Liga Frauen Abstiegsrunde E/F

1. TV Möglingen 8:0 2. HC Erlangen 6:2 3. HSG Würm-Mitte 4:4 4. HSG Marpingen-Alsweiler 2:6 5. HSG Hunsrück 2:6 6. TSV Heiningen 2:6

Info: Die beiden Erstplatzierten bleiben in der 3. Liga, der Rest steigt in die jeweiligen Oberligen ab. Die Punkte aus den Spielen gegen die Staffelkonkurrenten werden mitgenommen. Die Staffel-E-Vertreter (Möglingen, Marpingen, Hunsrück) spielen ab dem 30. April in Hin- und Rückspiel nur gegen die Staffel-F-Vertreter (Erlangen, Würm-Mitte, Heiningen).