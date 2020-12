Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 20:17 Uhr

Start 2021: Kreis Bad Kreuznach lobt undotierten „Innovationspreis Weintourismus“ aus

24 Ja, zwölf Nein, drei Enthaltungen: Der Kreis wird ab 2021 einen Innovationspreis Weintourismus ausloben. Damit würden kreative Projekte des Weintourismus an der Nahe und in Rheinhessen gefördert, erläuterte MdL Helmut Martin (CDU) seinen Antrag im Kreistag und nannte etablierte Beispiele aus Baden-Württemberg und Franken. Schon mit der jährlichen Verleihung werde große Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt, so Martin.