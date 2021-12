Starke Kollektivleistung sorgt für Sieg bei Verfolger TV Walpershofen

Plus

Die erste Aufgabe des Wochenendes gestaltete wie erwartet schwierig, doch am Ende stand für die Westerwald Volleys am Samstag ein 3:1 (25:18, 21:25, 25:17, 25:13)-Sieg bei Verfolger TV Walpershofen zu Buche. Die Kombinierten aus BC Dernbach/Montabaur und SC Ransbach-Baumbach mussten sich zunächst an die kleine Halle mit geringerer Deckenhöhe gewöhnen und sahen sich einem Schiedsrichter gegenüber, der peinlich genau Technikfehler im Zuspielbereich auf beiden Seiten ahndete. Zudem präsentierten sich die Saarländer in den ersten beiden Sätzen von ihrer besten Seite. Es brauchte einige Zeit, bis sich die Volleys auf ihren Gegner eingestellt hatten. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste im ersten Durchgang bis zum 6:10-Rückstand Probleme hatten, Anschluss zu halten. Doch ab der Satzmitte zog das Team um Spielertrainer Alexander Krippes, der es zunächst vorzog, von der Bank aus zu coachen, unaufhaltsam davon. Im zweiten Satz drehten die Hausherren den Spieß um und übernahmen von Anfang an die Initiative. Beim Stand von 4:11 wechselte sich Krippes für Zuspieler Jan Ruetz ein, der im besonderen Technikfokus des Schiedsrichters stand. Die Saarländer konnten ihren Vorsprung dank starker Leistungen bis zum 25:21-Endstand verteidigen. Ab dem dritten Durchgang übernahmen die Westerwälder dann die Initiative. Marc Dilly spielte zu, und Alexander Krippes verstärkte den Angriff. In 19 Minuten gewannen die Gäste gegen die nachlassenden Hausherren mit 25:17, und in weiteren 15 schlossen die Volleys das Match mit 25:13 ab. „Das war eine starke Kollektivleistung unter großer Anspannung. Jeder wusste um die Bedeutung des Spiels“, bilanzierte Krippes. red