Standuhr vor Sparkasse wird demontiert

Einstimmig votierte der Engerser Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung für den Abbau der defekten Standuhr vor dem Sparkassengebäude an der Neuwieder Straße. Diese sei in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Vandalismus jeglicher Art gewesen. So brachte es Ortsvorsteher Dieter Neckenig auf den Punkt: „Wenn es nach mir geht, kann der Schandfleck verschwinden.” Diese Aussage gab auch die Meinung der übrigen Ortsbeiratsmitglieder wieder, die einstimmig für die Demontage votierten.