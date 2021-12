Stadtrat unterstützt Aufforstungsprojekte der nächsten Jahre

Der Neuwieder Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Aufforstungen des städtischen Waldes zu unterstützen. Mit einmalig 166.600 Euro sowie ab 2022 jährlich 107.100 Euro sollen die Neuwieder Stadtwerke damit insbesondere die Schäden des Borkenkäfers kompensieren. Die finanzielle Spritze will man an die entsprechenden Forstbetriebe für die Neupflanzungen ausbezahlen.