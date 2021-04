Stadtrat tagt wieder virtuell

Wegen der Corona-Pandemie berät sich der Neuwieder Stadtrat am Donnerstag um 17.30 Uhr erneut in einer digitalen Videokonferenz. Neben dem Medienentwicklungsplan stehen auf der Tagesordnung unter anderem der Antrag der „Linken“, Neuwied zu einem „Sicheren Hafen“ zu machen (wir berichteten), der Vorschlag, am Rhein einen Wohnmobilstellplatz zu errichten sowie die Resolution gegen die Erweiterung eines Einkaufszentrums in Montabaur.