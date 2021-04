Stadtrat tagt via Internet

Wegen der Corona-Pandemie findet die nächste Sitzung des Bad Emser Stadtrats in Form einer Videokonferenz statt. Beginn ist am kommenden Dienstag, 13. April, um 18 Uhr. Die Bürger können als Zuhörer der Videokonferenz am öffentlichen Teil der Sitzung teilnehmen.