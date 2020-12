Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 17:10 Uhr

Stadtrat tagt ausnahmsweise in den Sommerferien

Durch den Corona-Lockdown im Frühjahr sind so viele Ratssitzungen ausgefallen, dass sich der Montabaurer Stadtrat nun ausnahmsweise zu einer Sitzung in den Sommerferien treffen muss. Der öffentliche Teil beginnt am Donnerstag, 9. Juli, um 18 Uhr in der Stadthalle Haus Mons Tabor.