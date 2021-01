Stadtrat gibt Entwurfsplanungen frei

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag die Entwurfsplanungen für das neue Parkhaus in Bad Neuenahr freigegeben. Das neue Parkhaus soll die Parksituation in der Stadt auch in Hinblick auf die Landesgartenschau im Jahr 2022 entzerren und Bürgern sowie Gästen einen verkehrlich entspannten Besuch in der Innenstadt und dem Landesgartenschaugelände ermöglichen. Das neue Parkhaus entsteht im hinteren Teil des bestehenden „Mosesparkplatzes“ und wird insgesamt bis zu 505 Stellplätze bieten.