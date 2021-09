Stadtmeisterschaften steigen in Hackenheim Am Donnerstag beginnen die offenen Bad Kreuznacher Tennis-Stadtmeisterschaften der Männer, Frauen und Senioren. Ausrichter ist der TC Hackenheim, auf dessen Anlage das Gros der Partien stattfinden wird. Turnierleiter Thomas Ehle freut sich auf mehr als 50 Teilnehmer, die er gebündelt hat und in verschiedenen Altersklassen zusammenfassen wird.

„Ziel ist es, den Spielern attraktive und komplette Felder anzubieten“, sagt Ehle. So werden die Männer 30 und 40 zusammengefasst, alle Frauen spielen in einer Konkurrenz, da nur wenige gemeldet haben. „Wir planen am Samstag und Sonntag mit den Finals. Das ist aber wetterabhängig und hängt natürlich auch von der Verfügbarkeit der Spieler ab“, erläutert der Turnierleiter. olp