Stadtgrün Lützel – Umgestaltung der Uferflächen

Die Grillwiese ist der erste Schritt einer größeren Umgestaltung der Flächen am Rhein. Die Ausdehnung dieser Großplanung reicht von der Mosel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nahe dem Campingplatz bis hin zum Ende der Grillwiese am Rhein, hinter der die Fußballplätze beginnen. Zwei Abschnitte werden in diesem Gebiet geplant.