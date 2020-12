Stadtbürgermeister Geldsetzer: Planfeststellung läuft Betzdorfs Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer (SPD) verdeutlicht, dass die Planfeststellung zum Hellerkreisel laufe. Einwände würden abgearbeitet. „Wir sind da verstärkt dran“, nimmt er Bezug auf Gespräche zu Grundstücksangelegenheiten.

Aber wichtig sei, dass solche Verfahren auch rechtssicher abgearbeitet werden und Bürger Einwände erheben können. Das brauche seine Zeit. Bei der Aufstellung des aktuellen Landes-Investitionsplans 2019 bis 2023 war eine bauliche Realisierung bis Ende 2023 nicht absehbar. So wurde das Projekt nicht in den Investitionsplan und das neue Bauprogramm 2021 aufgenommen, verdeutlichte der Landesbetrieb Mobilität Ende Oktober. an